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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане мужчины получили пособие по беременности и родам на $330 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  В бюджетных учреждениях Узбекистана за 2,5 года незаконно израсходовано 3,1 млрд сумов ($330 тыс.) в рамках выплат пособий по беременности и родам, сообщили местные СМИ со ссылкой на газету «Право» при Генеральной прокуратуре республики.

Большая часть приходится на Джизакскую (1,5 млрд сумов или $158 тыс), Сырдарьинскую (499 млн сумов или $53 тыс), Самаркандскую (266 млн сумов или $28 тыс), Кашкадарьинскую (207 млн сумов или $22 тыс), Ферганскую (162 млн сумов или $17 тыс) и Сурхандарьинскую (162 млн сумов или $17 тыс) области.

По данным издания, в бюджетных организациях некоторых регионов наблюдались случаи подделки документов на имя мужчин, которые получали пособия по беременности и родам. Например, экономисту Джизакского областного кожно-венерологического диспансера было выплачено 2,1 млн сумов ($222), а охраннику школы №20 Джизака –​ 900 тысяч сумов (около $100).

Сообщается, что в хищение средств были вовлечены лица, ответственные за обеспечение надлежащего расходования бюджетных средств. В частности, ведущий экономист Управления финансов Сырдарьинской области О. А. вступил в сговор с главными бухгалтерами колледжей и через подделку документов присвоил 358 млн сумов, направленных на выплату пособий по беременности и родам.

За правонарушения 61 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 141 – к административной, 2 – к уголовной. На имя 50 лиц внесено представление, 14 незаконных документов отменены.

Ущерб в 1,1 млрд сумов ($116 тыс) возмещен добровольным путем, восстановлены права 30 граждан.

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