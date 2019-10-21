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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте суд оправдал врача, которого обвиняли в изнасиловании медсестры

CA-NEWS (KZ) -  Аль-Фарабийский районный суд Шымкента вынес оправдательный приговор врачу-нефрологу по делу об изнасиловании. Во время судебного разбирательства врач предъявленные обвинения не признал. Результаты судебно-биологической экспертизы и показания пяти свидетелей не подтвердили доводы потерпевшей, передает informburo.kz.

"В ходе судебного следствия были выявлены многочисленные нарушения закона, о чём на имя начальника ДП города Шымкента было вынесено частное постановление в отношении следователя для проведения служебной проверки", – сообщили в суде.

Приговором суда подсудимый был признан невиновным по статьям 120 ("Изнасилование"), часть 1, 121 ("Насильственные действия сексуального характера"), часть 1, Уголовного кодекса РК и был оправдан в связи с недоказанностью его вины.

Уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Приговор не вступил в законную силу.

В апреле 2019 года жительница Шымкента, работавшая медсестрой, обратилась в полицию с заявлением, что её изнасиловал начальник, врач-нефролог. Девушка утверждала, что мужчина делал ей непристойные предложения в кабинете, где они вместе работали, а после надругался над ней.

По словам заявительницы, в мае дело об изнасиловании закрыли из-за отсутствия состава преступления. Позже дело завели во второй раз.

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