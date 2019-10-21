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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»

CA-NEWS (TJ) -  Торжественное открытие учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) “Нерушимое братство-2019”, которые продлятся до 29 октября, состоялось на полигоне Харб-Майдон в Таджикистане, сообщает РИА Новости.

“Сегодня дан старт международному совместному учению “Нерушимое братство-2019”, которое проходит на территории Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон. Являясь составной частью целой серии учений на Центрально-Азиатском стратегическом направлении в 2019 году, “Нерушимое братство” носит особый характер, его особенность – это коллективные действия воинских контингентов шести государств: Республики Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, Республики Армения, Республики Беларусь и Российской Федерации”, – сказал на открытии командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

“На фоне нестабильной обстановке в мире и обостряющейся обстановке в Афганистане, совместные действия стран-участников учений демонстрируют решительность руководства наших государств обеспечить безопасность в регионе на легитимной основе”, – добавил он.

Заместитель министра обороны Таджикистана Абдулхошим Даврон Гуломзода также отметил сложную обстановку в Центрально-Азиатском регионе. “Ситуация остается непростой, имеет тенденцию к обострению, особую озабоченность вызывают факты концентрации вооруженных групп международных террористических организаций, в том числе и граждан наших государств на сопредельной территории. Создание баз и лагерей по подготовке боевиков в северных провинциях Афганистана”, – пояснил он.

Учения “Нерушимое братство – 2019” пройдут в два этапа, в ходе первого силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона будет проведена контртеррористическая операция по уничтожению и блокированию боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований. На втором этапе коллективными миротворческими силами ОДКБ будет проведена миротворческая операция по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. Во втором этапе совместных учений примут участие еще два иностранных контингента из Армении и Белоруссии, которые прибудут 24 октября.

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