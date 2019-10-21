Узбекистан и Таджикистан свяжет очередной автобусный маршрут

CA-NEWS (UZ) - Автобусное сообщение из города Коканд в Узбекистане в таджикский город Шайдон Аштского района Согдийской области было открыто 19 октября. Об этом сообщает информационное агентство УзА со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта.

Расстояние маршрута составляет 84,5 км, которые выполняются на автобусах марки Isuzu, а также микроавтобусах. Стоимость билетов составляет 23 000 сум ($2,5).

Ранее между Узбекистаном и Таджикистаном было запущено несколько автобусных маршрутов. Среди них "Ташкент-Худжанд", "Фергана-Худжанд", "Термез-Душанбе", "Денау-Душанбе", "Самарканд-Пенджикент".