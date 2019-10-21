РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Ташкенте 15-летний подросток на автомобиле протаранил линию электропередач

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте подросток на автомобиле протаранил железную конструкцию линии электропередач.

По фото в соцсетям видно, что машина почти насквозь прошлась по конструкции. Подросток получил незначительные телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"Сегодня, 21 октября примерно в 5.00 часов на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Учтепинском районе 15-летний Ахлиддин А. на автомобиле марки "Матиз", принадлежащем родственнику, не справился с управлением и совершил столкновение с железной конструкцией линии электропередачи", - отмечается в сообщении ГУВД.

С незначительными телесными повреждениями водитель автомобиля был доставлен в больницу.

72621524_968650310151896_8674807552405405696_n

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Узбекистане предприниматель, поджегший чиновника, получил 2 года ограничения свободы
  • Британский парламент проголосовал за новую отсрочку Brexit
  • СМИ опубликовали письма Джонсона Туску об отсрочке Brexit
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×