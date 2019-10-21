В Ташкенте 15-летний подросток на автомобиле протаранил линию электропередач

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте подросток на автомобиле протаранил железную конструкцию линии электропередач.

По фото в соцсетям видно, что машина почти насквозь прошлась по конструкции. Подросток получил незначительные телесные повреждения, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

"Сегодня, 21 октября примерно в 5.00 часов на Ташкентской кольцевой автомобильной дороге в Учтепинском районе 15-летний Ахлиддин А. на автомобиле марки "Матиз", принадлежащем родственнику, не справился с управлением и совершил столкновение с железной конструкцией линии электропередачи", - отмечается в сообщении ГУВД.

С незначительными телесными повреждениями водитель автомобиля был доставлен в больницу.