Президент Казахстана расширил полномочия Назарбаева в сфере кадровой политики

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов, передает РИА Новости.

Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Назарбаев сохранил за собой посты главы Совбеза и лидера партии власти Nur Otan.

Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности.

Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совбеза.

В число госорганов, непосредственно подчиняющихся и подотчетных президенту, входят администрация главы государства, Генпрокуратура, комитет национальной безопасности, агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции, Национальный банк, республиканская гвардия, служба внешней разведки "Сырбар", служба охраны президента, счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, управление делами президента, агентство по противодействию коррупции.

Наряду с этим согласование с председателем Совбеза теперь необходимо для назначения акимов (главы администрации) областей, городов республиканского значения и столицы.

Кроме того, изменения коснулись процедуры назначения секретаря совета безопасности. Ранее назначение на эту должность президент проводил по представлению (рекомендации) главы администрации главы государства. Теперь назначение секретаря Совбеза должно согласовываться с председателем совета.