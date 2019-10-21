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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Интронизация императора Японии состоится 22 октября

CA-NEWS (CA) -  В Императорском дворце в Токио идут последние приготовления к церемонии интронизации императора Японии, которая состоится во вторник, 22 октября, передает NHK.

Во вторник император Нарухито примет участие в нескольких церемониальных мероприятиях в ознаменование его восхождения на трон.

В мае Нарухито принял участие в ключевых церемониях наследования от своего отца императорских регалий и выступил со своей первой речью в качестве императора.

В ходе церемонии во вторник император облачится в традиционные дворцовые одеяния и взойдет на трон Такамикура в главном зале Императорского дворца.

После этого он объявит о своем взошествии на трон в присутствии руководителей государства и других приглашенных гостей.

Вечером во вторник в Императорском дворце состоится первый банкет с участием глав государств и других именитых гостей.

Между тем правительство Японии приняло решение отложить на 10 ноября Императорский парад, который планировалось провести во вторник вслед за церемонией интронизации. Этот шаг был предпринят с целью сосредоточить усилия на восстановлении районов, серьезно пострадавших от тайфуна №19.

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