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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане депутаты выступили против трансляции судебных заседаний

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане законопроект, предусматривающий трансляцию судебных заседаний был исключен из повестки дня заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса, проведенного 18 октября 2019 года. Об этом сообщила "Норма".

Законопроект предусматривал внесение изменений и дополнений в процессуальные кодексы, предусматривающих трансляцию судебных заседаний с соблюдением требований процессуального законодательства, интересов правосудия и безопасности участников судопроизводства, предотвращение разглашения конфиденциальной информации. Предлагаемые поправки нацелены на создание возможности свободного наблюдения за судебными заседаниями в режиме реального времени по радио, телевидению и через интернет.

Дискуссии во фракциях политических партий привели к разногласиям большинства депутатов. Члены парламента поставили вопрос о том, насколько верно предлагаемое нововведение, как будет обеспечиваться честь, достоинство и беспристрастность человека, если судебное разбирательство становится доступным для общественности.

Депутаты подняли вопрос о том, не подорвет ли это национальные интересы и готово ли наше общество к этому. В частности, на заседании фракции Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» законопроект был единогласно исключен из повестки дня. Также у других фракций возникли серьезные вопросы и возражения.

– Мы живем в то время, когда проводятся интенсивные реформы, – говорит член фракции партии «Миллий тикланиш» Акмал Умирзаков. – Прямая трансляция по телевидению или соцсетям судебных разбирательств между сторонами может оказать негативное влияние на людей, особенно молодежь. Исходя из этого фракция «Миллий тикланиш» призвала депутатов проголосовать за снятие законопроекта с повестки дня и возвращение в ответственный комитет. В итоге законопроект был отклонен.

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