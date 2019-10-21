В Узбекистане предложили удалять противоречащие закону комментарии в соцсетях и на сайтах

CA-NEWS (UZ) - Агентство информации и массовых коммуникаций Узбекистана на площадке обсуждениязаконопроектов разместило проект постановления правительства, предусматривающий ответственность блогеров, вебсайтов и СМИ за комментарии пользователей, противоречащие законодательству.

Как сообщается в документе АИМК, руководимом Камилом Алламджановым, владелец веб-сайта, страницы веб-сайта или мессенджера, в том числе блогер, в соответствии с законодательством обязан проверять достоверность общедоступной информации до ее размещения на своем веб-сайте, страницах веб-сайта или мессенджере.

По предложению АИМК, веб-сайты, владельцы мессенджеров и блогеры должны будут удалять комментарии, содержащие призывы к неконституционному свержению власти; распространение идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;разжигание межнациональной, межрасовой, межэтнической, либо религиозной розни, а также наносящие моральный ущерб гражданам, и ущерб деловой репутации субъектов, после получения соответствующего извещения от Агентства.

Представители СМИ должны будут удалять комментарии незаконного характера в течение 24 часов с момента получения соответствующего извещения Агентства, и сообщать в АИМК о принятых мерах.