Немецкий банк развития выделит 9 млн евро на реализацию медицинской программы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Германский банк развития выделит 9 млн. евро на реализацию программы «Здоровья матери и ребенка и неотложная медицинская помощь», фаза 4 в Таджикистане, передает Авеста.



В министерстве экономического развития и торговли Таджикистана прошла церемония подписания Соглашения о финансировании указанной программы.

Документ подписали министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и глава Немецкого банка развития (KfW) в Таджикистане Андреас Шнайдер.

Общая сумма настоящего договора составляет 9 млн. евро. Средства выделенные для осуществления данной программы будут использованы для финансирования строительства и реконструкции, а также для закупки медицинского и не медицинского оборудования для неантологического и родильного отделений Таджикского национального исследовательского института (ТНИИ) в Душанбе.

Напомним, что подписанный договор был подготовлен на основании Соглашения между правительствами Таджикистана и Германии о финансовом сотрудничестве на 2016-2017 года.