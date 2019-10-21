РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Немецкий банк развития выделит 9 млн евро на реализацию медицинской программы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Германский банк развития выделит 9 млн. евро на реализацию программы «Здоровья матери и ребенка и неотложная медицинская помощь», фаза 4 в Таджикистане, передает Авеста.

В министерстве экономического развития и торговли Таджикистана прошла церемония подписания Соглашения о финансировании указанной программы.

Документ подписали министр экономического развития и торговли Негматулло Хикматуллозода и глава Немецкого банка развития (KfW) в Таджикистане Андреас Шнайдер.

Общая сумма настоящего договора составляет 9 млн. евро. Средства выделенные для осуществления данной программы будут использованы для финансирования строительства и реконструкции, а также для закупки медицинского и не медицинского оборудования для неантологического и родильного отделений Таджикского национального исследовательского института (ТНИИ) в Душанбе.

Напомним, что подписанный договор был подготовлен на основании Соглашения между правительствами Таджикистана и Германии о финансовом сотрудничестве на 2016-2017 года.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Пьяный гражданин Казахстана несколько часов просидел на вышке вокзала и требовал прямой линии с Путиным
  • В Китае при пожаре на фабрике погибли четыре человека
  • В Узбекистане в ходе переписи подсчет каждого человека обойдется бюджету в $3
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×