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  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Штрафы за нарушение ПДД в Казахстане будут присылать и владельцам иностранных машин
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  Штрафы о нарушении ПДД в Казахстане с 21 октября будут отправлять не только водителям с казахстанскими номерами, но и с иностранными номерными знаками, сообщает пресс-служба комитета по правовой статистике и специальным учетам.

Предписания будут присылать за нарушения зафиксированные системами фото- и видеофиксации в столице, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в г. Шымкент.

Ранее такая возможность отсутствовала, потому как, предписания о нарушениях формировались только на основании записи в техническом паспорте автомобиля зарегистрированного в РК.

По иностранным номерным знакам невозможно было установить личность водителя и соответственно сформировать административное предписание.

На протяжении двух лет Генеральной прокуратурой реализуется проект Единый реестр административных производств.

Поэтапно внедряются процессы, которые в результате позволят автоматизировать весь процесс, начиная с наложения штрафа вплоть до его исполнения со снятием всех ограничений.

Уже разработано мобильное приложение, которое позволяет в минимальные сроки составить протокол об административном правонарушении.

Более 7 тысяч сотрудников органов внутренних дел по всей стране оснащены планшетами и с апреля т.г. протокола по нарушениям ПДД составляются только в электронном виде.

Проведена интеграция с системами фото и -видеофиксации в столице и других областных центрах.

Между тем, за 3 последних года статистика ДТП совершенных с участием автомобилей с иностранными номерами выросла в 2 раза, и необходимо было находить пути идентификации нарушителей на таких машинах.

На территории Казахстана все водители вне зависимости от страны регистрации транспортного средства должны иметь полис обязательного страхования

Сведения о лицах, управляющих иностранным автомобилем, будут определены на основании данных страхового полиса, в котором указаны все необходимые идентификационные сведения о личности и транспорте.

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