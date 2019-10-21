РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  21 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев прибыл в Токио
Предыстория: Интронизация императора Японии состоится 22 октября

CA-NEWS (KZ) -  Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио по приглашению правительства Японии. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

"Н.Назарбаев по приглашению правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце", - написал Укибай.

В рамках визита первый президент также проведет ряд двусторонних встреч.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
  • В Узбекистане в ходе переписи подсчет каждого человека обойдется бюджету в $3
  • СМИ опубликовали письма Джонсона Туску об отсрочке Brexit
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×