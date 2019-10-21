Назарбаев прибыл в Токио

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Токио по приглашению правительства Японии. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь первого президента Айдос Укибай.

"Н.Назарбаев по приглашению правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации императора Нарухито. Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в Императорском дворце", - написал Укибай.

В рамках визита первый президент также проведет ряд двусторонних встреч.