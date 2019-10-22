Сбережения монголов достигли $5,1 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году

CA-NEWS (MNG) - Общая сумма сбережений монголов достигла 13,8 трлн. монгольских тугриков ($5,1 млрд) в конце августа, сообщил 21 октября высокопоставленный чиновник Банка Монголии («Монголбанк»).

«Эта цифра выросла на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Б.Лхагвасурэн, заместитель председателя Банка Монголии, на церемонии запуска национальной кампании по повышению осведомленности о важности сбережений и финансовой грамотности.

Что касается финансовой грамотности, монголы опередили россиян уже в 2015 году. В Монголии доля «финансово грамотного населения» составляет 41%, в Казахстане — 40%, России — 38%, Малайзии — 36%. В других странах Центральной Азии в Узбекистане этот показатель составил 21%, в Кыргызстане и Таджикистане — 19 и 17% соответственно.

Ожидается, что во время двухнедельной кампании центральный банк «Монголбанк» организует множество связанных мероприятий в сотрудничестве с коммерческими банками.

В частности, сотрудники банков будут читать по всей стране лекции в организациях, компаниях и школах о том, как экономить деньги и правильно управлять счетами.

Напомним, в мае текущего года, «в Кыргызстане только 3% населения имеют сбережения на старость». Об этом в ходе Бишкекского международного финансового форума журналистам сообщил исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов России, консультант проекта IFC «Электронные и финансовые услуги» Павел Шуст.