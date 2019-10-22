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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пресс-секретарь президента Казахстана прокомментировал расширяющий полномочия Назарбаева указ

CA-NEWS (KZ) -  Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Курмангали в своем Facebook прокомментировал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева.

«Данный документ вызвал различные комментарии и интерпретации в СМИ. По моему мнению, это дежурный указ президента. Его подписание продиктовано положением нового закона о Совете безопасности, принятого в июле 2018 года», — написал пресс-секретарь.

Курмангали отметил, что данным законом предусматривается усиление полномочий этого коллегиального органа, во главе которого пожизненно находится Н. Назарбаев.

По его словам, указ «на практике не препятствует президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, расширяющий полномочия первого президента страны Нурсултана Назарбаева в сфере кадровой политики в системе органов государственной власти, документ опубликован в информационно-правовой системе нормативных правовых актов

Согласно указу, назначение министров, за исключением глав МИД, Минобороны и МВД, отныне проводится президентом после согласования с председателем Совета безопасности.
Кроме того, согласно тексту указа, назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Казахстана, также должно быть согласовано с главой Совбеза.
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