Освободившийся из Жаслыка «Золотой король»: Я стал жертвой тех, кто хотел свергнуть Каримова

ювелир Алиев

CA-NEWS (UZ) - В ходе пресс-конференции в Ташкенте известный ювелир, глава компании «Алиев Заргари» (Gold Center) Ахмед Алиев Ахмед Алиев заявил, что стал жертвой политических репрессий, передает centralasian.org.



«В 2012 году группа генералов в Узбекистане готовила государственный переворот с отстранением от должности ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова и физическим устранением тогдашнего премьер-министра Шавката Мирзиёева». Об этом на состоявшейся 21 октября пресс-конференции в ташкентском отеле Le Grande Plaza заявил 53-летний известный ювелир, глава компании «Алиев Заргари» (Gold Center) Ахмед Алиев.

«Высокопоставленные чиновники и хокимы саботирует политику Шавката Мирзияева. Сносы в центре Ташкента и областях являются наглым проявлением этого саботажа, направленного против Мирзиёева», – продолжил он в своем выступлении.

Ахмед Алиев заявил, что стал жертвой политических репрессий.

«В тюрьму меня посадили по двум причинам – экономической и политической. Я считаю, что экономической причиной моего ареста стало желание отобрать мой «Голд Центр», созданный в центре Ташкента. Однако это было второстепенной причиной. Первичной причиной была политическая месть...Если говорить точнее, я сел в тюрьму по экономической и политической причине. Но я считаю политическую причину первичной. В 2011-2012 годах в Узбекистане готовили государственный переворот. В случае его осуществления, тогдашний президент Ислам Абдуганиевич Каримов был бы отстранен от должности. В рамках того госпереворота Шавкат Мирзиёев, занимавший на тот момент должность премьер-министра, был бы физически устранен. Я повторюсь, его хотели физически устранить. Меня посадили в тюрьму только потому, что я узнал об этом», – сказал Ахмед Алиев.

Он заявил, что «за планом по физическому устранению Шавката Мирзиёева стоял лично генерал Шухрат Гулямов».

На пресс-конференции в отеле Le Grande Plaza Алиев назвал бывшего первого заместителя председателя Службы национальной безопасности (ныне Служба государственной безопасности – Ред.), генерала Шухрата Гулямова «врагом народа».

Напомним, что в 2017 году Военный суд Узбекистана приговорил генерала спецслужб Шухрата Гулямова к пожизненному заключению. В настоящее время он отбывает срок заключения в печально известной колонии «Жаслык» в Каракалпакстане.

Известный ювелир, глава компании по производству и продаже ювелирных украшений из золота «Алиев Заргари» («Голд Центр») Ахмед Алиев и его жена (в общей сложности одиннадцати человек) были арестованы в 2012 году. В отношении них были выдвинуты обвинения по 23 статьям Уголовного кодекса республики.

В 2013 году Ташкентский городской суд по уголовным делам признал Алиева виновными в создании ОПГ и приговорил его к 20 годам лишения свободы. К реальным срокам были приговорены девять сотрудников его фирмы, жена бизнесмена получила условный срок.

​В сентябре 2019 года Ташкентский областной суд по уголовным делам пересмотрел «дело Алиева» и освободил его из-под стражи в зале суда.