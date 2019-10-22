В Узбекистане составят рейтинг руководителей информационных служб

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане начнут оценивать эффективность работы руководителей информационных служб и составят их рейтинг.

Как сообщает norma.uz, назначение руководителя информационной службы государственных органов и организаций осуществляется с одобрения Агентства по информации и массовым коммуникациям (АИМК) или его региональных отделений, их сертификации и оценки эффективности.

Для этого приказом директора АИМК создается специальная комиссия в составе не менее 5 человек. Комиссия принимает решение на основе информации, представленной в агентство или его территориальные управления по утвержденным критериям.

На основе этого решения ежегодно до 20 января и 20 июля составляется рейтинг, который в течение 3 дней размещается на официальном веб-сайте. В рейтинге в соответствии с накопленными баллами отражаются следующие уровни оценки:

до 55 баллов – низкий;

от 56 до 71 балла – удовлетворительный;

от 72 до 85 баллов – средний;

от 86 до 100 баллов – высокий.

Решение комиссии может быть обжаловано в вышестоящий орган или суд.

Документ опубликован в Национальной базе данных законодательства и вступил в силу 3 октября текущего года.