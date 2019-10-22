Компания Tetra Tech получила контракт на управление водоснабжением в Монголии на сумму $30 млн

CA-NEWS (MNG) - Tetra Tech Inc объявила сегодня о том, что правительство Монголии в рамках Соглашения, созданного в рамках Корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC), заключило с Tetra Tech семилетний контракт на сумму $30 млн, заключаемый на один год. Tetra Tech предоставит услуги по управлению программами для комплексного проекта водоснабжения в Монголии, чтобы увеличить объем водоснабжения и удовлетворить будущий спрос в столице Монголии, Улан-Баторе.

MCC оказывает помощь правительству Монголии в решении проблем водоснабжения в Улан-Баторе с помощью проекта, который включает установку новых скважин для подземных вод, усовершенствованную установку для очистки воды и новую установку для повторного использования сточных вод.

Как консультант по управлению программами, Tetra Tech будет контролировать и анализировать детальные проекты и оценки воздействия на окружающую и социальную среду, а также предоставлять услуги по планированию, финансовому надзору и управлению программами. В соответствии с предыдущим контрактом MCC компания Tetra Tech оказывала услуги технической поддержки правительству Монголии для поддержки инновационных проектов по переработке сточных вод и сохранению подземных вод.

Tetra Tech провела оценку использования переработанных сточных вод на крупных теплоэлектростанциях (ТЭЦ) в Улан-Баторе и подготовила оценки воздействия и технико-экономические обоснования. Tetra Tech также разработала процесс и проектирование установки по переработке сточных вод для третичной очистки и соединительной инфраструктуры для использования оборотной воды на ТЭЦ.

«Tetra Tech рада и впредь оказывать поддержку MCC и правительству Монголии в обеспечении безопасного и чистого водоснабжения жителей Улан-Батора и поддержке экономического роста в Монголии», - сказал Дэн Батрак, председатель и исполнительный директор Tetra Tech. «Мы с нетерпением ожидаем использования нашего опыта в качестве ведущей высококлассной консалтинговой, инженерной, аналитической компании и фирмы по управлению программами для поддержки инновационной работы MCC, основанной на фактических данных, по обеспечению стабильности и сокращению бедности».

Tetra Tech, Inc. - это консалтинговая и инжиниринговая фирма из Пасадены, штат Калифорния. Tetra Tech является ведущим поставщиком высококачественных консалтинговых и инжиниринговых услуг для проектов по всему миру.