Глава Минтранса Таджикистана подверг критике компанию IRS

CA-NEWS (TJ) - Министр транспорта Таджикистана подверг резкой критике работу компании IRS (Innovative Road Solutions), которая занимается управлением автодорожной инфраструктурой трассы Душанбе-Чанак на основе заключенной с правительством страны концессии, передает Радио Озоди.



По словам Худоёра Худоёрзода, филиал компании «проявляет самовольство при предоставлении отчетности властям». Как сообщает местный еженедельник «Наклиёт» («Транспорт»), министр Худоёрзода на последнем заседании коллегии Минтранса также заявил, что из-за безответственного отношения работников филиала IRS на трассе Душанбе-Чанак образуются пробки, и многие водители вынуждены стоять в очередях у плаз по два-три часа. «Люди в сложившейся ситуации считают виновными правительство страны и министерство транспорта», - отметил глава Минтранса.

Худоёр Худоёрзода выразил недовольство и тем, что лотки для отвода вода на трассе заполнены глиной и камнями. «Наши сотрудники жалуются, что в IRS не дают проверить состояние дороги. Что, эта трасса уже не принадлежит Таджикистану? Ведь нужно понимать, что отвечать придется министерству, в том числе за состояние всех дорог в стране», - приводит слова министра «Наклиёт». Еженедельник пишет, что Нусратулло Эшонджонов, представитель филиала IRS, на заседании коллегии Минтранса заявил о скором завершении подготовки к зиме, в ходе которой "компания учтет замечания Минтранса и исправит существующие недостатки".

Критика филиала международной компании IRS в Таджикистане из уст высокопоставленных правительственных чиновников звучит довольно редко.

Однако водители и пассажиры часто выражают недовольство компанией. Они жалуются, что зимой движение по стратегической трассе «Душанбе-Чанак» каждый раз парализуется после снегопада или долгих и интенсивных дождей. Однако в IRS заявляют, что вынуждены закрыть некоторые участки дороги для того, чтобы не допустить аварии и гибель людей.

Компания Innovative Road Solutions была зарегистрирована в 2009 году в офшоре на Британских Виргинских островах. В Таджикистане филиал данной компании с апреля 2010 занимается управлением автодорожной инфраструктурой Душанбе-Чанак на основе заключенной с правительством страны концессии. Сообщается, что владельцем филиала компании IRS является Джамолиддин Нуралиев, первый заместитель главы Нацбанка Таджикистана, и зять президента Эмомали Рахмона. Однако сам Нуралиев отвергает эти утверждения.

Протяженность трассы Душанбе-Чанак, единственной платной дороги в Таджикистане, составляет 410 километров. Реабилитацию данной дороги проводила китайская компания в течение четырех лет – с 2006 по 2010 годы. Общая стоимость проекта составляла $296 млн., из которых $281 млн. выделено правительством Китая в качестве кредита под 2% годовых сроком на 20 лет, остальную часть суммы выделило правительство Таджикистана. На автодороге построены три тоннеля (Майхура - 897 метров, Истиклол - 4998 метров и Шахристон - 5253 метров), 6 платных плаз (Варзоб, Гушари, Шахристон, Истаравшан, Дехмой и Чорух), 24 галереи и 38 мостов.