Погранвойска Узбекистана прокомментировали скопление машин на границе с Казахстаном

- Узбекистан, общество
- 10:09, 22 октября 2019
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- Обновлено: 10:58, 22 октября 2019
CA-NEWS (UZ) - Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана прокомментировали скопление машин на границе с Казахстаном, передает издание Kun.uz.
По данным пресс-службы, в течение трех дней в пункте пропуска «Тажен» Казахстана (напротив «Даут-ата») наблюдаются технические неполадки. Водителей попросили выбирать другие маршруты следования для пересечения узбекско-казахстанской границы.
«Надеемся, что казахстанские коллеги устранят технические неполадки в ближайшее время», - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее департамент государственных доходов по Туркестанской области (Казахстан) сообщил, что на казахстанско-узбекской границе начата реконструкция (строительные работы) таможенного поста «Б.Конысбаев». Для обеспечения высоких темпов строительства и обеспечения безопасности с 1 ноября 2019 года будут приостановлены перемещения через пункт пропуска физических лиц, легкового автотранспорта, микроавтобусов, автобусов и грузовых автотранспортных средств грузоподьемностью до 3,5 тонн.