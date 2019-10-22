Погранвойска Узбекистана прокомментировали скопление машин на границе с Казахстаном

CA-NEWS (UZ) - Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана прокомментировали скопление машин на границе с Казахстаном, передает издание Kun.uz.

По данным пресс-службы, в течение трех дней в пункте пропуска «Тажен» Казахстана (напротив «Даут-ата») наблюдаются технические неполадки. Водителей попросили выбирать другие маршруты следования для пересечения узбекско-казахстанской границы.

«Надеемся, что казахстанские коллеги устранят технические неполадки в ближайшее время», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее департамент государственных доходов по Туркестанской области (Казахстан) сообщил, что на казахстанско-узбекской границе начата реконструкция (строительные работы) таможенного поста «Б.Конысбаев». Для обеспечения высоких темпов строительства и обеспечения безопасности с 1 ноября 2019 года будут приостановлены перемещения через пункт пропуска физических лиц, легкового автотранспорта, микроавтобусов, автобусов и грузовых автотранспортных средств грузоподьемностью до 3,5 тонн.