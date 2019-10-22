Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета рейса «Нью-Йорк-Ташкент» и был привязан к креслу

CA-NEWS (UZ) - Пассажир, летевший рейсом авиакомпании «Uzbekistan Airways» по маршруту Нью-Йорк-Ташкент устроил дебош на борту самолёта, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.



Рейс HY102, выполнявший рейс по маршруту Нью-Йорк-Ташкент 21 октября в столичном аэропорту встречали сотрудники Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД РУз.

"51-летний мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош на борту самолёта. На замечания занять свое место не реагировал, кричал и оскорблял пытавшихся успокоить его бортпроводников и рядом сидящих пассажиров. Своими неадекватными действиями он поставил под угрозу безопасность полета, а значит жизни всех пассажиров и членов экипажа. Пассажиры рейса оказали помощь экипажу, нарушителя пришлось скрутить и привязать к креслу. По прибытии в аэропорт города Ташкента авиадебошира передали в руки сотрудников Главного управления обеспечения безопасности на транспорте МВД Республики Узбекистан", - сообщили в пресс-службе компании.