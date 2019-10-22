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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Чемпионат мира по кок-бору в Узбекистане перенесли на 2020 год

CA-NEWS (UZ) -  Чемпионат мира по кок-бору в Узбекистане перенесен на 2020 год, сообщает Федерация кок-бору Кыргызстана.

Турнир 2019 года должен был состояться 20-26 ноября в Ташкенте. Ранее Федерация кок-бору КР заявляла, что не поедет на данный чемпионат мира из-за изменений правил.

Напомним, что в 2020 году пройдут Всемирные игры кочевников, которые на этот раз примет Турция.

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