РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия освободила Германию от налогов на джипы и мотоциклы

CA-NEWS (MNG) -  Монголия освободит Германию от уплаты налогов на транспортные средства в рамках совместного проекта.

17 октября законопроект об освобождении от акцизного налога был принят с первым обсуждением в парламенте Монголии. Этот законопроект был представлен вместе с законопроектом о ратификации соглашения о финансовом сотрудничестве проекта «Биоразнообразие и адаптация к изменению климата-II» между правительством Монголии и Германией. Закон предоставляет освобождение от акцизного налога на транспортные средства, которые будут импортированы в рамках проекта.

В целях усиления управления сетью охраняемых районов (включая буферные зоны и будущие экологические коридоры) Монголии, сохранения биоразнообразия и повышения уровня жизни местного населения первая фаза проекта в настоящее время осуществляется с 2015 по 2020 год.

На сегодняшний день был достигнут ряд достижений, таких как поставка обмундирования, снаряжения для лесничих, предоставление высокоскоростного оптоволоконного подключения к Интернету, пожарных машин, исследовательские работы по лесам, пастбищам и биологическому разнообразию и развитие управления, туризма и экологических планов.

Помимо этого, внедорожники и 64 мотоцикла были предоставлены администрациям особо охраняемых районов.

Вторая фаза проекта будет осуществляться при содействии федерального правительства Германии в размере 19,5 млн евро, а первая фаза проекта будет повторно реализована на особо охраняемых территориях западных и юго-западных районов Монголии.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МВФ выбрал Алматы для размещения регионального центра
  • Держала в стойле для скота: в России многодетная мать сделала из дочери девочку-маугли
  • Нацбанк Таджикистана расширил список лиц, "связанных с терроризмом"
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×