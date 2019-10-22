Монголия освободила Германию от налогов на джипы и мотоциклы

CA-NEWS (MNG) - Монголия освободит Германию от уплаты налогов на транспортные средства в рамках совместного проекта.

17 октября законопроект об освобождении от акцизного налога был принят с первым обсуждением в парламенте Монголии. Этот законопроект был представлен вместе с законопроектом о ратификации соглашения о финансовом сотрудничестве проекта «Биоразнообразие и адаптация к изменению климата-II» между правительством Монголии и Германией. Закон предоставляет освобождение от акцизного налога на транспортные средства, которые будут импортированы в рамках проекта.

В целях усиления управления сетью охраняемых районов (включая буферные зоны и будущие экологические коридоры) Монголии, сохранения биоразнообразия и повышения уровня жизни местного населения первая фаза проекта в настоящее время осуществляется с 2015 по 2020 год.

На сегодняшний день был достигнут ряд достижений, таких как поставка обмундирования, снаряжения для лесничих, предоставление высокоскоростного оптоволоконного подключения к Интернету, пожарных машин, исследовательские работы по лесам, пастбищам и биологическому разнообразию и развитие управления, туризма и экологических планов.

Помимо этого, внедорожники и 64 мотоцикла были предоставлены администрациям особо охраняемых районов.

Вторая фаза проекта будет осуществляться при содействии федерального правительства Германии в размере 19,5 млн евро, а первая фаза проекта будет повторно реализована на особо охраняемых территориях западных и юго-западных районов Монголии.