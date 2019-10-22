В Афганистане создали военный спецотряд для защиты газопровода ТАПИ

CA-NEWS (TM) - Специальный военный отряд был создан в Афганистане для стабилизации ситуации в провинциях, по которым предполагается прокладывать газопровод ТАПИ. Об этом сообщает китайское информагентство Синьхуа.

Как рассказал агентству глава провинции Гельманд (Helmand) Омар Цвак (Omar Zwak), создание отряда является частью правительственного плана по обеспечению безопасности газопровода, который будет проложен через пять провинций: Герат, Фарах, Нимроз, Гельманд и Кандагар.

«Отряд, состоящий из 700 бойцов, был сформирован два месяца назад, но начал свою работу только два дня назад», — отметил Цвак, добавив, что строительство еще не началось, но солдаты уже добились грандиозных изменений в безопасности региона.

Строительные работы по строительству трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) на афганской территории были начаты в феврале 2018 года.

Тем не менее, на территории Афганистана было проведено меньше работ, поскольку проблема безопасности в связи со строительством и эксплуатацией линии оставалась большой проблемой.

В рамках проекта природный газ Туркменистана будет транспортироваться в Пакистан и Индию через Афганистан.

Проект трубопровода ТАПИ, который должен был завершиться к 2019 году, был открыт лидерами четырех участвующих стран в январе 2016 года.

Проектная работа на участке Туркменистана, как сообщается, была завершена, но на его участке в Афганистане она потерпела неудачу из-за повышения безопасности.

Проект ТАПИ, по словам официальных лиц, позволит ежегодно транспортировать 33 миллиарда кубометров природного газа из газового запаса Туркменистана Галкыныш по маршруту протяженностью 1 800 км недалеко от границы с Пакистаном в северной Индии.

По словам афганских чиновников, Афганистан будет получать 500 миллионов долларов США от проекта ТАПИ.

По мнению афганских наблюдателей, реализация проекта ТАПИ также предоставит возможности трудоустройства для более чем 10 000 человек в Афганистане.