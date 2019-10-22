Одно из крупнейших месторождений золота и меди исследуют в Монголии. Его называют вторым Оюу Толгой

CA-NEWS (MNG) - Один из самых крупных рудников в мире Оюу-Толгой (Бирюзовый холм) представляет собой комбинированный проект по открытым и подземным горным работам в сомоне Ханбогд в южной части пустыни Гоби (Монголия), примерно в 235 километрах (146 миль) к востоку от центра аймака Өмнөговь, Даланзадгад. Месторождение было открыто в 2001 году и разрабатывается как совместное предприятие между Turquoise Hill Resources (контрольный пакет акций Rio Tinto), владеющей 66%, и правительством Монголии с 34%.

Компания Xanadu Mines же сконцентрировалась на реализации другого проекта по запуску оксида золота в Хармагтае (Монголия).

Компания пересмотрела свою краткосрочную/среднесрочную стратегию развития, чтобы сосредоточиться на разведке с низким уровнем риска по добыче мелкого оксида золота.

В 2016 году Xanadu Mines сообщила, что обнаружила высокую концентрацию золота в образцах, полученных в результате проведения буровых работ на проектной площади «Хармагтай» в аймаке Өмнөговь.

По данным компании, на глубине 234 метра выявлены природные соединения с содержанием 0,57 процента меди и золото 1.04 грамм/тонну на глубине 466 метров.

Кроме того, в ходе бурения поисково-разведочной скважины №418 обнаружена руда с содержанием 0,32% меди на глубине 212 метров и 0,38 грамм на тонну золота на глубине 333 метра.

Месторождение Хармагтай находится на 420 км- от Улан-Батора, в 120 км к северу от Оюу толгой на территории аймака Умнуговь.

Месторождение Хармагтай называют "вторым Оюу Толгой".

Компания Xanadu Mines Ltd активно использует возможности недорогой, высокоценной гравитационной и выщелачивающей операции по золоторудной минерализации мелкоокисного золота на Хармагтайском медно-золотом проекте в южной части Монголии. Компания сформулировала эту стратегию, чтобы раскрыть ранее недооцененный потенциал золота, который находится над известными медными ресурсами и примыкает к ним в начале периода разработки Хармагтая.

Таким образом, стартовый проект может внести значительные денежные средства в проект, чтобы компенсировать затраты на разработку крупномасштабного медно-золотого рудника.

Генеральный директор Xanadu Эндрю Стюарт заявил, что Совет директоров приняло решение переориентировать усилия на то, что, по его мнению, является более эффективной с точки зрения затрат и более быстрой стратегией, чтобы раскрыть некоторую внутреннюю и скрытую ценность ключевых активов меди и золота в Монголии.

Он сказал, что стратегия должна быть направлена на достижение ключевых технических целей в рамках проекта, который находится в 1 часе езды к северу от гигантского медно-золотого месторождения Оюу-Толгой.

«Недавно завершенное исследование в открытом карьере в Хармагтае наглядно демонстрирует, что медно-золотой проект Хармагтай сегодня является одним из ведущих проектов в области разработки, который сегодня имеет непревзойденные результаты разведочных работ во всем мире. Это означает, что Xanadu - одна из немногих компаний-юношей, управляющих крупным месторождением меди и золота, оставшимся на ASX или TSX», уточнил он.

«Мы стремимся к дальнейшему сокращению расходов Xanadu Mines Group, поскольку мы пересматриваем нашу стратегию и приоритеты на будущее, а также другие инициативы по повышению акционерной стоимости», - заключил он.

Xanadu Mines Ltd (ASX: XAM, TSX: XAM) - это компания, занимающаяся разведкой меди и золота, с несколькими передовыми геологоразведочными проектами в высоко минерализованном и крайне неисследованном регионе Монголии на юге Гоби. Xanadu контролирует один из самых многообещающих проектов по добыче медно-золотых порфиров в Азии вместе с Хармагтай и имеет расширяющийся портфель проектов по разведке, включая Улаан-Уул (Red Mountain) и Шар-Уул(Yellow Mountain).