В некоторых бюджетных организациях Ашхабада зарплату задерживают с августа

CA-NEWS (TM) - В середине октября «Хроника Туркменистана» сообщала, что учителям ашхабадских школ, а также работникам домоуправлений и ЖКХ не начислены зарплаты за сентябрь.

Однако есть организации, где зарплаты не выплачивают с августа. В частности, ее не получили работники городского управления водоснабжения (Aşgabatagyzsuw) и коневодческого хозяйства при концерне «Туркменгаз». Деньги за август в лучшем случае получили руководители отдельных подразделений.

Как отмечает издание, сложности с получением зарплат существуют у сотрудников газовой отрасли, которые ожидали перемен в лучшую сторону после того, как Россия решила возобновить закупку газа в Туркменистане. Из-за сокращения финансирования отрасли большинство из них регулярно находится в отпусках без содержания или работают на полставки.