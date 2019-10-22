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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В некоторых бюджетных организациях Ашхабада зарплату задерживают с августа

CA-NEWS (TM) -  В середине октября «Хроника Туркменистана» сообщала, что учителям ашхабадских школ, а также работникам домоуправлений и ЖКХ не начислены зарплаты за сентябрь.

Однако есть организации, где зарплаты не выплачивают с августа. В частности, ее не получили работники городского управления водоснабжения (Aşgabatagyzsuw) и коневодческого хозяйства при концерне «Туркменгаз». Деньги за август в лучшем случае получили руководители отдельных подразделений.

Как отмечает издание, сложности с получением зарплат существуют у сотрудников газовой отрасли, которые ожидали перемен в лучшую сторону после того, как Россия решила возобновить закупку газа в Туркменистане. Из-за сокращения финансирования отрасли большинство из них регулярно находится в отпусках без содержания или работают на полставки.

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