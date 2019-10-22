Правозащитницу из Узбекистана поместили в психиатрическую больницу в Казахстане

CA-NEWS (UZ) - Виктория Баженова — беженка из Узбекистана. Несколько лет назад она бежала в Казахстан, где жила с 85-летней матерью в Доме ветеранов в Алматы, передает centralasian.org.



Недавно по сигналу сотрудников ее отправили в Центр психического здоровья на обследование. Причем произошло это после того, как Виктория начала снимать нарушения в Доме ветеранов на видео и публиковать на своем ютуб-канале.

Казахстанские коллеги-правозащитники считают, что Баженову отправили в психиатрическую клинику незаконно — из-за ее правозащитной деятельности. В частности из-за того, что Виктория публиковала в социальных сетях видеоконтент, который был не по душе руководству алматинского дома ветеранов. К Баженовой часто обращались за помощью обращались пожилые люди, живущие в этом доме ветеранов: они жаловались на побои и антисанитарные условия.

"Мы предполагаем, что возможно, есть основания для постановки вопроса о незаконном водворении ее в Центр психического здоровья. Зная этого человека довольно продолжительное время, я со всей ответственностью утверждаю, что никаких отклонений в ее поведении психики не наблюдала, — подчеркивает Маржан Аспандиярова, представитель Баженовой. — Она не является человеком, употребляющим алкоголь. Она не является токсикоманом, она в добром здравии".

Именно из-за своей правозащитной деятельности Баженовой пришлось уехать из Узбекистана: среди прочего она требовала провести международное расследование кровавых событий в Андижане в 2005 году. В 2014 году женщина получила статус беженки в Казахстане.

"Но законодательство республики Казахстан не дает беженцам каких то гарантий: ни социальных, ни финансовых, — замечает по этому поводу Денис Дживага, замдиректора алматинского Бюро по правам человека. — Человек получает только защиту от невыдачи его стране. Поэтому всегда стоял вопрос по размещению Виктории. За все эти годы где она только не жила! Ей помогали неравнодушные граждане, органы миграционной службы. А потом появился вариант помещения ее в Дом ветеранов".

В самом Доме ветеранов признают, что Баженова жила у них с 2016 года и регулярно занималась поисками нарушений в работе местных соцработников. Сотрудники жалуются, что она писала много обращений в разные инстанции, по поводу и без.

"Она постоянно ходит пишет жалобы. Вот: это 2018-ый год, а вот 2017-й год, а вот 2016-й год, — показывает пачку документов замдиректора Дома Ветеранов Римма Кульбаева. — Вся корреспонденция, обращения. Это ее жалобы и наши же ответы. Их у меня около 2,5 тысяч, у меня для нее заведена отдельная канцелярия. Вот – руководителю управления соцзащиты из партии "Нур Отан" переслали письмо о том, что маме не выдают туалетную бумагу".

Кульбаева говорит, что однажды Баженова вступила в открытый конфликт с одним из пенсионеров. Успокоить ее, якобы, персоналу Дома ветеранов не удалось, поэтому пришлось вызвать скорую помощь.

В Центре психического здоровья комментировать состояние здоровья Баженовой отказались, но подтвердили: Виктория находится в медучреждении, и лечиться ей придется еще несколько дней. Диагноз правозащитницы врачи сообщить отказались, сославшись на врачебную тайну. Но правозащитники требуют вмешаться в это дело милицию и надзорные органы и грозят, что если выяснится, что в клинику Баженову поместили незаконно — обещают подать в суд.