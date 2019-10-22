Новый император Японии Нарухито официально вступил на престол (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Император Японии Нарухито 22 октября официально объявил о своем вступлении на престол. На церемонии в Токио присутствовало около 2 тыс. людей из 180 стран мира.

Ровно в час дня Нарухито, облаченный в традиционный придворный костюм, вошел в зал в сопровождении управляющих императорским двором, которые внесли священные сокровища императорской власти, передает NHK.

Затем он взошел на стоящий в центре зала трон Такамикура, высота которого составляет около 6,5 м.

Вслед за императором на кресло Митёдай высотой 5,5 м взошла императрица, облаченная в многослойное церемониальное кимоно. Кресло императрицы расположено рядом с троном Такамикура.

Когда гости встали, с Такамикура и Митёдай спали занавесы. После этого император провозгласил о своем восшествии на престол.

Затем последовало приветственное слово от премьер-министра и троекратное "бандзай" - традиционное японское пожелание долгой жизни императору. В конце церемонии император и императрица покинули зал.

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85-летний император Акиихито получил официальное разрешение отречься от престола после того, как заявил, что более не может исполнять эту роль в связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья.

Парламент страны был вынужден в 2017 году принять специальный закон, позволяющий Акихито отречься от престола и новым императором стал его 59-летний сын Нарухито.