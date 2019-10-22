В Сочи состоится саммит Африка-Россия. В нем примет участие ангольский предприниматель Изабель душ Сантуш

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CA-NEWS (CA) - В Сочи, 23 октября Россия примет африканских лидеров, в основном мужчин, многие из которых из политической сферы. Но одна женщина будет выделяться. Она известная в мировом масштабе африканский инвестор, владеющая более пяти языками, включая русский.

Предприятия, принадлежащие афроамериканским женщинам, признаны самой быстрорастущей экономической силой в США, но в других частях мира этого еще не произошло. Проблемы одни и те же. Африканские женщины-предприниматели сталкиваются с такими проблемами, как нехватка стартап капитала, ресурсов и кредитов, наряду с расовой и гендерной дискриминацией в финансовой и технологических секторах, где доминируют мужчины.

Отношения России и африканских стран достигли высот во время Советского союза, в то время, когда супердержава обеспечивала помощь оппозиционным движениям независимости и поддерживала правительства стран, получивших самостоятельность.

Выступая в Московском Государственном Институте Международных Отношений в прошлом месяце, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что после распада Советского союза «российские компании стали смотреть перспективные проекты за границей и мы начали возвращаться в Африку. Этот процесс идет в течение последних 15 лет».

В то время как Россия восстанавливает свои позиции на глобальной арене, возобновление африканских связей является главным приоритетом для Москвы. Торговля и инвестиции между сторонами увеличились на 185 % за 10 лет, между 2005 и 2015.

На этой неделе, Изабель душ Сантуш привлечет внимание в Саммите и Экономическом Форуме Россия-Африка в Сочи, которая станет первой своего рода встречей широкого масштаба африканских лидеров и предприятий в России после развала Советского союза. Как одна из самых крупных африканских инвесторов и бизнесвумен, она отмечает: «Я ожидаю плодотворные обсуждения о том, как продолжить восхождение Африки».

Франко-язычный Jeune Afrique назвал Изабель душ Сантуш одним из самых влиятельных людей в Африке, но также нужно учитывать Португалию. ВВП Португалии ожидал роста на 2.1% в 2018 (на два десятых пункта выше, чем средний показатель по еврозоне), 1.7% в 2019 (на четыре десятых пункта выше, чем средний показатель по еврозоне) и 1.7% в 2020 (снова, на одну десятую пункта выше среднего роста ВВП еврозоны).

Со специальностью в области инженерии, Изабель душ Сантуш начала свою профессиональную карьеру в Coopers & Lybrand Portugal, позже став менеджером проектов в реализации системы переработки. Она запустила свой бизнес в ранние 90-е годы в ресторанной индустрии, создав компанию по логистике распределения напитков и коммуникационной системы для Walkie Talkie and Tower Relay. Затем Изабель душ Сантуш стала основателем (1999) и членом Совета Директоров Unitel, второго мобильного телекоммуникационного оператора в Анголе.

Ее компания розничной торговли Candando с гипермаркетами, кинотеатрами и торговыми центрами, поддерживает более 300 местных производителей. Она также является членом-учредителем и членом Совета Директоров банка Banco BIC Angola. С июня 2016 по ноябрь 2017, она была председателем Совета Директоров Sonangol, национальной нефтегазовой компании Анголы.

В Португалии, она является членом Совета Директоров NOS, кабельной телевизионной компании, котирующейся на фондовой бирже, Efacec и банка Banco BIC Português.

Изабель душ Сантуш говорит, что «мы живем в многообещающее время в осознании роли женщины в обществе. От семьи к миру работы, политики, развлечений или науки, вклад женщин во всех измерениях жизни достиг небывалой силы. И эту силу мы должны продвинуть на благо более справедливого, сбалансированного и цельного общества».

Предприниматель добавил, что ключом к ее успеху был высокий рост экономики Анголы, когда она начала инвестировать. «Нам повезло. Ангола развивалась. Во время тех 15 лет, между 2002 и 2007, рост экономики Анголы составлял почти 8-9%», она вспоминает, отмечая, что Валовый Внутренний Продукт (ВВП) Анголы возрос в этот период почти на 900% с $30 миллиардов до $130 миллиарда.

Наука, образование и инновации для экономического развития во время Саммита Россия-Африка – темы, по которым душ Сантуш представит свое видение. Африка – это классический пример того, как традиционная благотворительность потерпела неудачи в попытках вывести людей из бедности и во многих случаях, привела к культуре зависимости, как было отмечено в недавней статье The Guardian. И частично по этой причине, Изабель душ Сантуш запустила грантовую программу Isabel dos Santos Merit Grant. «Вы должны укреплять уверенность в своих силах, и это начинается с образования». Этот грант является поощрением тех амбициозных студентов, которые способны изменить жизнь к лучшему в своих сообществах, но по многим причинам, не в состоянии оплатить свою учебу.