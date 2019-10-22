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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и Иран обсуждают открытие прямого авиасообщения

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте 21 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Ирана Иран Хамида Наерободия.

Отдельное внимание было уделено активизации взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и туристической областях, открытию прямого авиасообщения между Ташкентом и Тегераном, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы, состоявшейся после краткой церемонии вручения копии верительных грамот, отмечалось, что в настоящее время между Узбекистаном и Ираном сложились конструктивные и динамичные отношения, направленные на дальнейшее развитие сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

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