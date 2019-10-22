Счетная палата Таджикистана при проведении 217 аудиторских проверок выявила финансовый ущерб на $10,5 млн

CA-NEWS (TJ) - Специалисты Счетной палаты Таджикистана в ходе проведения 217 аудиторских проверок в министерствах и ведомствах, хозяйствующих субъектах, центрах и группах по реализации инвестиционных проектов, банках и других бюджетных учреждениях за 9 месяцев установили финансовый ущерб в размере 102,5 млн сомони ($10,5 млн). Об этом было отмечено в ходе подведения итогов деятельности Счётной палаты страны на отчётном заседании с участием председателя Счётной палаты республики Карахона Чиллазода, передает НИАТ Ховар.



Одновременно на заседании были заслушаны отчёты главных аудиторов и руководителей управлений, также были даны рекомендации руководства Счётной палаты для дальнейшего повышения уровня и качества деятельности.

В ходе заседания были рассмотрены различные вопросы продвижения сферы аудита и соблюдения действующей методологии.