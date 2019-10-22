В Москве пройдёт встреча премьеров Узбекистана и России

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр России Дмитрий Медведев во вторник, 22 октября, примет участие в работе форума "Открытые инновации - 2019". Как сообщила пресс-служба правительства РФ, глава кабмина проведет также встречу с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Как сообщает ТАСС, в форуме примут участие глава кабинета министров Белоруссии Сергей Румас, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, председатель совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Future of Humanity Institute (Институт будущего человечества) Ник Бостром, директор Google Play Пурнима Кочикар, профессор Сколковского института науки и технологий Иван Оселедец. Со своим коллегой из Узбекистана премьер-министр РФ в предыдущий раз встречался в августе текущего года на полях первого Каспийского экономического форума в Туркменистана, а до этого - в июле в Москве. Медведев во время последней беседы с Ариповым, в частности, отметил, что частые встречи премьеров двух стран являются залогом устойчивого развития сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Глава правительства Узбекистана тогда, в свою очередь, подчеркнул, что двустороннее сотрудничество вышло на новый уровень, а российско-узбекистанский товарооборот по итогам первых семи месяцев 2019 года вырос на 15% и к концу года составит $6 млрд.



Форум "Открытые инновации" проводится ежегодно с 2012 года, Медведев регулярно принимает участие в его работе. Конференция является площадкой для обсуждения проблем развития и коммерциализации новейших технологий, а также создания новых инструментов международного сотрудничества в этой сфере.

В этом году форум проходит с 21 по 23 октября, на нем выступят в общей сложности более 600 спикеров из более 90 стран, в том числе из США, Великобритании, Китая, Японии, Франции, Германии, а также ведущие ученые, основатели стартапов, представители институтов развития, лидеры российского и международного бизнеса.