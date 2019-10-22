Казахстан запретит вывозить бензин автоцистернами и заливать свыше одной 20-литровой канистры, - министр энергетики РК

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CA-NEWS (KZ) - Министр энергетики Казахстана рассказал, что сегодня министерство юстиции зарегистрировало совместный приказ с минэнерго, комитетом национальной безопасности, а также с министерством финансов, передает inbusiness.kz.

«Документом ограничивается вывоз светлых нефтепродуктов с территории РК автомобильным транспортом. Теперь бензин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов запрещается вывозить автоцистернами за пределы территории РК. Кроме того, грузовые автомобили с переоборудованными баками, не заводскими, будут привлекаться к соответствующей ответственности, также будут ограничения», – отметил он.

Речь идет о том, что многие грузовые автомобили и даже транзитные автобусы «наваривают» до трех тонн, устанавливая новые баки, чтобы просто вывозить бензин, пояснил министр.

«Поэтому тут тоже будут ограничения. При этом если частный автотранспорт заедет на заправку и зальет одну двадцатилитровую канистру, то проблем не будет. Но не более. Не по 20 канистр в багажники пихать», – возмутился Бозумбаев.

В связи с этим в текущем году для изменения цен на бензин и дизельное топливо никаких оснований нет, считает он.

«Попрошу слухи, инсинуации и какие-то домыслы прекратить, ничего мы менять не собираемся, включая акцизы. Мы посчитали, что в этом году акцизы поднимать не надо. Если будем делать, мы считаем, что необходимо – это наше было предложение – отменить налог на транспорт для малолитражных автомобилей. То есть малолитражные автомобили до трех литров тогда не должны платить налог транспорт, чтобы в какой-то степени компенсировать для наиболее уязвимых слоев, которые владеют автотранспортом», – резюмировал министр.