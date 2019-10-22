Назарбаев во фраке принял участие в интронизации императора Японии (фото)

CA-NEWS (KZ) - Пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай опубликовал фотографию Нурсултана Назарбаева на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

"Первый Президент Казахстана принимает участие в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито", - написал в Twitter Укибай.

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Местные СМИ сообщают, что во фраке он был замечен в 2008 году, когда поздравлял женщин с 8 марта и в 2014 году в поздравительном новогоднем видео.