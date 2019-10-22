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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Танзила Нарбаева приняла участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

CA-NEWS (UZ) -  Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева 22-24 октября текущего года посещает с визитом Японию, сообщило Национальное агентство УзА.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан примет участие в торжественной церемонии по случаю восхождения на престол нового Императора Японии Нарухито.

В рамках визита запланировано проведение переговоров с президентом Палаты советников парламента Японии А.Санто и ряда двусторонних встреч.

Напомним, что почти 200 глав государств и дипломатических миссий были приглашены на церемонию инаугурации императора Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился с приветственной речью к императору.

В 2016 году отец Нарухито — почетный император Японии Акихито — сообщил, что хочет передать престол наследнику. Потребовалось три года, чтобы обеспечить законодательную базу и сделать переход власти законным.

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