Танзила Нарбаева приняла участие в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито

- Узбекистан, политика
- 14:45, 22 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева 22-24 октября текущего года посещает с визитом Японию, сообщило Национальное агентство УзА.
Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан примет участие в торжественной церемонии по случаю восхождения на престол нового Императора Японии Нарухито.
В рамках визита запланировано проведение переговоров с президентом Палаты советников парламента Японии А.Санто и ряда двусторонних встреч.
Напомним, что почти 200 глав государств и дипломатических миссий были приглашены на церемонию инаугурации императора Японии. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обратился с приветственной речью к императору.
В 2016 году отец Нарухито — почетный император Японии Акихито — сообщил, что хочет передать престол наследнику. Потребовалось три года, чтобы обеспечить законодательную базу и сделать переход власти законным.