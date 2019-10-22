Президенту Туркменистана в Японии присвоили звание Почётного доктора

CA-NEWS (TM) - В Токио утром 22 октября состоялась церемония присвоения учёного звания Почётный доктор Университета Хиросаки Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, прибывшему накануне с рабочим визитом в Токио.

В торжественной церемонии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты Университета Хиросаки, других вузов Японии, представители Японо-туркменской ассоциации по научному и технологическому сотрудничеству, члены официальной делегации страны, сообщает ИА "Туркменистан Сегодня".

От имени собравшихся ректор Университета Хиросаки Кеи Сато тепло поприветствовал Президента Гурбангулы Бердымухамедова, подчеркнув, что эта встреча знаменует новый этап развития двусторонних отношений в гуманитарной сфере и, в первую очередь, в области науки.

Было оглашено принятое Учёным советом вуза решение о присвоении главе Туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедову звания Почётного доктора Университета Хиросаки за личный вклад в развитие туркмено-японских отношений, науки и образования.

Глава Туркменистана выразил искреннюю признательность коллективу ведущего научно-образовательного центра Японии за присвоение высокого звания: «Я воспринимаю это как знак уважения к Туркменистану, признание достижений нашей страны в сфере науки и образования, свидетельство дружбы и крепнущих связей народов двух стран».

Отметив, что в настоящее время в Японии обучается более двадцати студентов из Туркменистана, глава государства выразил надежду, что в будущем эта цифра будет увеличиваться.

Мы, в свою очередь, готовы принимать у себя японских студентов, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.