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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан сократил производство бензина и дизельного топлива

CA-NEWS (UZ) -  За 9 месяцев 2019 года производство бензина в Узбекистане сократилось на 13,2%.

По данным Госкомстата республики, в январе-сентябре текущего года было произведено 758 100 тонн бензина против 873 200 тонн за аналогичный период 2018 года.

Производство дизельного топлива также сократилось на 5,4%. По данным комитета, за 9 месяцев 2019 года было произведено 763 400 тонн дизельного топлива. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 806,8 тысячи тонн.

В отчете также отмечается, что Узбекистан сократил добычу нефти в январе-сентябре 2019 года на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

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