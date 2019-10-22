Узбекистан сократил производство бензина и дизельного топлива

CA-NEWS (UZ) - За 9 месяцев 2019 года производство бензина в Узбекистане сократилось на 13,2%.

По данным Госкомстата республики, в январе-сентябре текущего года было произведено 758 100 тонн бензина против 873 200 тонн за аналогичный период 2018 года.

Производство дизельного топлива также сократилось на 5,4%. По данным комитета, за 9 месяцев 2019 года было произведено 763 400 тонн дизельного топлива. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 806,8 тысячи тонн.

В отчете также отмечается, что Узбекистан сократил добычу нефти в январе-сентябре 2019 года на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.