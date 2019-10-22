Кто принял участие в церемонии интронизации императора Японии? (список)

CA-NEWS (CA) - Император Японии Нарухито 22 октября официально объявил о своем вступлении на престол. На церемонии в Токио присутствовало около 2 тыс. людей из 180 стран мира.

Среди приглашенных гостей - руководство административных, законодательных и исполнительных органов власти, а также главы иностранных государств и другие представители.

Список гостей (в алфавитном порядке):

Председатель парламента Азербайджана Огтай Асадов;

Король Бельгии Филипп и королева Матильда;

Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джецун Пема Вангчук;

Кардинал Ватикана Франческо Маркизано;

Президент Венгрии Янош Адер;

От Великобритании принц Уэльский Чарльз Филипп Артур Джордж;

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер;

Президент Грузии Саломе Зурабишвили;

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам;

Президент Индии Рам Натх Ковинд;

Принц Иордании Хусейн ибн Абдалла;

Король Испании Филипп VI и королева Летисия;

Король Камбоджи Нородом Сиамони;

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев;



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков;

Заместитель председателя КНР Ван Цишань;

Король Лесото Летсие III;

Великий герцог Люксембурга Анри;

Король Малайзии Султан Абдулла Султан Ахмад Шах и королева Тунку Азиза Амина Маймунах;

Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи;

Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима;

Принц Норвегии Хокон;

Президент Пакистана и его жена Самина Алви;

Президент Палестины Махмуд Аббас;

Жена президента Польши Агата Дуда и посол Польши в Японии Павел Милевски;

Президент Румынии Клаус Йоханнис;

Президент Словакии Зузана Чапутова;

Министр транспорта США Элейн Лан Чао;

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;

Председатель Сената Узбекистана Танзилла Нарбаева;

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская;

Президент Филиппин Родриго Дутерте;

Президент Финляндии Саули Ниинистё;

Экс-президент Франции Николя Саркози;

король Швеции Карл-Густав;

Кронпринцесса Швеции Виктория;

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд;

Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён;

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его жена Акие Абэ;

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Фредерика Могерини.