Кто принял участие в церемонии интронизации императора Японии? (список)

- Азия и мир, общество
- 15:50, 22 октября 2019
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- Обновлено: 15:57, 22 октября 2019
CA-NEWS (CA) - Император Японии Нарухито 22 октября официально объявил о своем вступлении на престол. На церемонии в Токио присутствовало около 2 тыс. людей из 180 стран мира.
Среди приглашенных гостей - руководство административных, законодательных и исполнительных органов власти, а также главы иностранных государств и другие представители.
Список гостей (в алфавитном порядке):
Председатель парламента Азербайджана Огтай Асадов;
Король Бельгии Филипп и королева Матильда;
Король Бутана Джигме Кхесар Намгьял Вангчук и королева Джецун Пема Вангчук;
Кардинал Ватикана Франческо Маркизано;
Президент Венгрии Янош Адер;
От Великобритании принц Уэльский Чарльз Филипп Артур Джордж;
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер;
Президент Грузии Саломе Зурабишвили;
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам;
Президент Индии Рам Натх Ковинд;
Принц Иордании Хусейн ибн Абдалла;
Король Испании Филипп VI и королева Летисия;
Король Камбоджи Нородом Сиамони;
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев;
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков;
Заместитель председателя КНР Ван Цишань;
Король Лесото Летсие III;
Великий герцог Люксембурга Анри;
Король Малайзии Султан Абдулла Султан Ахмад Шах и королева Тунку Азиза Амина Маймунах;
Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух;
Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи;
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима;
Принц Норвегии Хокон;
Президент Пакистана и его жена Самина Алви;
Президент Палестины Махмуд Аббас;
Жена президента Польши Агата Дуда и посол Польши в Японии Павел Милевски;
Президент Румынии Клаус Йоханнис;
Президент Словакии Зузана Чапутова;
Министр транспорта США Элейн Лан Чао;
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
Председатель Сената Узбекистана Танзилла Нарбаева;
Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена Зеленская;
Президент Филиппин Родриго Дутерте;
Президент Финляндии Саули Ниинистё;
Экс-президент Франции Николя Саркози;
король Швеции Карл-Густав;
Кронпринцесса Швеции Виктория;
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд;
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён;
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и его жена Акие Абэ;
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера Фредерика Могерини.