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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане задержан пассажир междугороднего такси, перевозивший марихуану в буханке

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана обнаружили в автомобиле «Дамас» буханки с наркотиками, запакованными в целлофан, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

По данным ведомства, 20 октября на посту ДПС в Бектемирском районе столицы сотрудниками ДПС УБДД, кинологической службы и УППС ГУВД был остановлен автомобиль марки «Дамас».

В ходе проверки, в черной сумке у пассажира автомобиля, 47-летнего гражданина М.М., правоохранители обнаружили две буханки хлеба, в которых было спрятано наркотическое средство марихуана, запакованное в целлофановые пакеты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 276 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта») УК РУз. Ведется следствие.

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