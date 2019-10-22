В Узбекистане задержан пассажир междугороднего такси, перевозивший марихуану в буханке

- Узбекистан, происшествия
- 16:25, 22 октября 2019
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудники правоохранительных органов Узбекистана обнаружили в автомобиле «Дамас» буханки с наркотиками, запакованными в целлофан, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.
По данным ведомства, 20 октября на посту ДПС в Бектемирском районе столицы сотрудниками ДПС УБДД, кинологической службы и УППС ГУВД был остановлен автомобиль марки «Дамас».
В ходе проверки, в черной сумке у пассажира автомобиля, 47-летнего гражданина М.М., правоохранители обнаружили две буханки хлеба, в которых было спрятано наркотическое средство марихуана, запакованное в целлофановые пакеты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 276 («Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами без цели сбыта») УК РУз. Ведется следствие.