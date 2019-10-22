Назарбаев встретился с Владимиром Зеленским

фото: пресс-служба

CA-NEWS (KZ) - Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает elbasy.kz.

В ходе встречи Назарбаев поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

- Я слежу за каждым днём Украины. Ваша страна мне небезразлична. И не только потому, что я когда-то два года обучался в Украине. С первых дней независимости я был хорошо знаком со всеми президентами Вашей страны, - сказал первый президент Казахстана.

Вместе с тем Нурсултан Назарбаев выразил обеспокоенность в связи с событиями в Украине.

Елбасы особо подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

- Вы были избраны с большим доверием народа. У Вас есть все возможности осуществить намеченные Вами планы, - сказал Назарбаев.

В свою очередь, Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина всегда поддерживала Республику Казахстан по широкому спектру вопросов.

В ходе переговоров В.Зеленский рассказал о знакомстве с Президентом Казахстана К-Ж.Токаевым в Нью-Йорке, а также пригласил Назарбаева посетить Украину.

Кроме того, стороны обсудили вопросы увеличения товарооборота и укрепления отношений между двумя странами.