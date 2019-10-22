Алишер Усманов попал в пятёрку рейтинга Forbes самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве

CA-NEWS (UZ) - Forbes составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве, в который вошли киберспортсмены, менеджеры, владельцы команд и другие представители индустрии, объем которой на постсоветском пространстве оценивается в десятки миллионов долларов. Пятым в списке числится уроженец Узбекистана, российский миллиардер Алишер Усманов.



Forbes впервые представляет рейтинг 15 самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве. По итогам 2018 года объем рынка киберспорта в России оценивался в суммы от $12,6 млн (оценка PwC) до $45 млн (оценка PayPal и SuperData). PwC прогнозирует, что до 2023 года киберспортивный рынок будет расти в среднем почти на 20% в год.

Новый рейтинг Forbes возглавил игрок в Dota 2, участник рейтинга 30 самых перспективных россиян по версии Forbes Роман Ramzes Кушнарев. В тройку также вошли один из сильнейших в мире игроков в Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), участник Na'Vi Александр S1mple Костылев и самый авторитетный в регионе киберспортивный комментатор, сооснователь украинской студии Maincast Виталий V1lat Волочай.

Ранее, в интервью Forbes Алишер Усманов признался, что киберспорт его вообще не интересует. На вопрос журналистки, интересен ли ему еще киберспорт, миллиардер ответил, что им занимаются его партнеры.

"Это все Стрешинский, меня это вообще не интересует. Это мои молодые бизнесмены, они что-то находят, говорят, это будет интересно, я им даю деньги, они вкладывают. Компанию ESforce продали Mail.ru, получили хороший трафик для киберспорта. Mail.ru выгодно — все, кто там играет, сидят в Mail.ru", - сказал тогда миллиардер.

В 2015 году Усманов инвестировал в Virtus.pro $100 млн. На базе Virtus.pro был основан холдинг ESForse. В 2018 году Mail.ru Group купила ESForce за те же $100 млн.