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  22 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ВОЗ привлекают внимание к опасности свинца для здоровья детей

CA-NEWS (CA) -  Отравление свинцом настолько серьезно, что может окончиться смертью, - не говоря уже о том, что оно приводит к задержке развития у детей и нарушению их умственных способностей. Особенно опасно это вещество для детей младшего возраста, поскольку количество свинца, которое усваивается у них в организме, – в 4-5 раз больше, чем у взрослых. Об этом напоминают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Отравление свинцом можно полностью предотвратить», - считают эксперты ВОЗ. Однако, по их данным, в 2017 году свинец стал причиной гибели более миллиона человек. Этот металл оказывает долгосрочное негативное воздействие на здоровье, причем больше других страдают развивающиеся страны, передает служба новостей ООН.

С 20 по 27 октября ВОЗ проводит Международную неделю по предотвращению отравления свинцом. Ее цель – добиться прекращения использования красок, содержащих свинец.

Несмотря на наличие хороших заменителей, не содержащих свинца, краски с высоким содержанием свинца до сих пор широкодоступны и используются в декоративных целях во многих странах. Опрос, проведенный Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и ВОЗ показал, что на 31 июля 2019 года лишь в 72 странах действовали юридически обязывающие нормы по контролю использования краски, содержащей свинец.

Очевидно, что эта проблема далека от решения. Международная неделя по предотвращению отравления свинцом призвана повысить осведомленность об опасности свинца и напомнить о необходимости отказаться от свинцовой краски.

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