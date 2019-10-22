В Петербурге задержали экстремиста из Таджикистана, находящегося в федеральном розыске

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CA-NEWS (TJ) - В Санкт-Петербурге задержали гражданина Таджикистана, находящегося в федеральном розыске за экстремистскую деятельность. Об этом Невским новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

Полиция схватила преступника в Петроградском районе Санкт-Петербурга на Каменноостровском проспекте у дома № 77. Это был 22-летний уроженец Таджикистана, временно зарегистрированный в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге. Он обвиняется в причастности к организации экстремистской и террористической деятельности. На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области следов его деятельности не замечено.

Также известно, что обвиняемый прибыл в РФ, чтобы работать. Инициатора розыска в Интерполе уведомили о найденном преступнике.