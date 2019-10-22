Таджикистан освободил китайскую компанию TBEA от таможенных пошлин

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана освободило китайскую компанию ТВЕА от уплаты НДС и таможенных пошлин на ввоз оборудования и технологий для добычи золота на двух месторождениях в Айнинском районе – «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба».

Копия решения таджикского правительства об освобождении от НДС и таможенных пошлин ввоза 615 видов оборудования, техники и другого имущества компании ТВЕА стала доступна Радио Озоди 22 октября. В списке – легковые и грузовые автомашины, трансформаторы и т.д. В документе не указана стоимость ввозимого оборудования и техники.

По подсчетам ТВЕА, общая площадь рудников «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» составляет 15,4 квадратных километров, доказанные запасы золота - 51,7 тонн, а подлежащие исследованию запасы - 117,16 тонн.

Согласно достигнутым договоренностям, китайская компания ТВЕА имеет право на добычу золота из рудников «Восточный Дуоба» и «Верхний Кумарг» до тех пор, пока не возместит потраченные на строительство ТЭЦ «Душанбе-2» средства. Общая стоимость этого объекта составила $349 млн., из которых лишь $17,4 млн. - вклад таджикского правительства.

Таджикские власти надеются, что после того, как ТВЕА возместит вложенные средства, оставшиеся ресурсы будут добыты в пользу республики. Однако Чжан Син, глава ТВЕА заявил китайскому веб-сайту stcn.com о том, что «если компания не возместит вложенные средства с двух месторождений, то правительство Таджикистана согласно предоставить ТВЕА другие рудники». «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба» - не единственные месторождения Таджикистана, переданные китайским инвесторам. В Таджикистане более 80% золота добывают совместные китайско-таджикские компании, в том числе «Зарафшон» в Согде и «Пакрут» в Ромите.

Министр промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддин Файзуллозода в феврале этого года сказал на пресс-конференции, что «Китаю удается без проблем инвестировать в экономику Таджикистана». На вопрос почему Душанбе передал большинство своих золотых месторождений китайским инвесторам, он ответил, что «месторождения передаются китайской стороне в рамках закона и на тендерной основе».

При этом он посетовал на неудачное сотрудничество с такими известными западными инвесторами как «Тетис Петролиум», "Commonwealth & British Mineral Ltd".

Помпео заявил, что США готовы помочь развивать экономику стран Центральной Азии на взаимовыгодной и устойчивой основе.

Недавно парламент Таджикистана одобрил передачу серебряного месторождения «Якчилва» в Мургабском районе ГБАО китайской компании "Кашн Синьюи Дади Майнинг Инвестмент". Ее освободили от уплаты налогов и таможенных пошлин на семь лет. Решение властей вызвало бурную реакцию в социальных сетях, но чиновники заявили, что повода для беспокойства нет.