На юге Туркменистана от родителей требуют, чтобы школьницы прошли осмотр гинеколога

CA-NEWS (TM) - В средних школах города Мары Туркменистана проводят родительские собрания и требуют от них усилить контроль за своими детьми. Также на этих собраниях родители были проинформированы о необходимости для школьниц пройти осмотр гинеколога.

Корреспондент Радио Азатлык в Марыйском велаяте сообщил 21 октября, ссылаясь на нескольких родителей, о том, что такие собрания были проведены во многих школах города, в том числе в средних школах номер 8 и 14.

«На собраниях речь шла о завершении первой четверти учебного года и начале осенних каникул с 22 по 30 октября. В этот период родителей предупредили о том, чтобы они строго контролировали своих детей, особенно дочерей. Если среди детей есть работающие, от них потребовали уволиться, а если детям необходимо куда-то поехать, чтобы родители их сопровождали», рассказал корреспондент на условиях анонимности.

Кроме того, руководство школ дало указание о том, что ученицы 8-х, 9-х, 10-х и 11-классов должны будут пройти обследование у гинекологов. Но их не проинформировали в течение какого срока необходимо пройти осмотр.

«Руководители школ предупредили, что старшеклассницам придётся пройти осмотр гинеколога вне зависимости от того, дадут родители на это согласие или нет. Им объясняют необходимость такой проверки тем, что среди школьниц участились случаи, когда они в поисках красивой жизни сбиваются с пути», отметил корреспондент.

Кроме этого, на родительских собраниях рассказывают о частых случаях беременности среди школьниц, иногда они рожают в роддомах, а иногда не обращаются в медучреждения и рожают дома или же делают аборты.

«По этой причине от родителей потребовали всё время держать детей под пристальным вниманием, проверять их мобильные телефоны, на какие сайты они заходят», рассказал корреспондент.

Туркменские власти никогда открыто не признают необходимость проведения воспитательных бесед, равно как и наличие проблем с нравственностью среди молодёжи, в частности правонарушений среди несовершеннолетнего населения страны, в официальных медиа эти вопросы не обсуждаются.