В Узбекистане у арестованного по обвинению в коррупции чиновника нашли $1 млн наличными и билеты на Мальдивы

CA-NEWS (UZ) - Как передает centralasian.org, независимые друг от друга источники в правоохранительных органах Узбекистана и администрации города Ташкента сообщили, что заместитель главы Юнусабадского района по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Э.З. арестован по обвинениях, связанным с коррупцией.

По данным источников, в настоящее время заместитель главы (хокима) Юнусабадского района Э.З., которого 13 октября сотрудники ГУВД города Ташкента увели в наручниках из собственного кабинета, содержится в следственном изоляторе Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана на Гвардейской улице.

Сотрудник администрации Юнусабадского района говорит, что на место арестованного чиновника назначен Шерали Усманов.

Другой сотрудник районной администрации не смог подтвердить информацию об аресте заместителя хокима по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Э.З. и добавил, что по имеющейся у него информации чиновник находится «в служебной командировке».

– Нам сказали, что Э.З. уехал в командировку. Другой информации у нас не имеется, – сказал представитель администрации Юнусабадского района.

Как говорит источник в столичной администрации, «Э.З. задержали при получении взятки в размере 5 тысяч долларов США. При обыске в доме чиновника нашли 1 миллион долларов наличными и два авиабилета на Мальдивы, купленные на имя замхокима и неизвестной женщины».

Однако официального подтверждения этой информации нет.

МВД и Генеральная прокуратура пока не комментировали арест замхокима Юнусабадского района.

Стоит отметить, что арест Э.З. произошел спустя год после скандальных арестов чиновников администрации Юнусабадского района.

В сентябре 2018 года глава (хоким) Юнусабадского района Бахтиёр Абдусаматов был задержан сотрудниками СГБ при получении взятки в размере 400 тысяч долларов США.

В мае этого года суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») УК республики и приговорил к 5 годам заключения.

Э.З. был назначен заместителем хокима Юнусабадского района по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций в начале текущего года.

До этого он долгие годы работал на руководящей должности в «Узуйжойжамгармабанке», также являлся учредителем и советником по финансовым вопросам в ООО «Makon-Kapital-Invest».

За последние два года в Узбекистане по обвинению в получении взяток были задержаны заместители хокимов Ташкентской, Навоийской и Самаркандской областей, а также Ургенчского, Чустского и Байсунского районов. Чиновники требовали и получали от граждан мзду в размере от 200 до 5000 тысяч долларов США.