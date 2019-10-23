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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Партия Джастина Трюдо выиграла выборы в Канаде, но потеряла большинство в парламенте

CA-NEWS (CA) -  Либеральная партия действующего премьер-министра Канады Джастина Трюдо второй раз подряд выиграла выборы, но потеряла абсолютное большинство в парламенте, сообщают местные СМИ.

По итогам голосования партия получила 33% голосов и 156 кресел. Это означает, что Трюдо останется премьером, но вынужден будет формировать правительство меньшинства.

Либеральная партия Трюдо победила в 157 из 338 избирательных округов. Консервативная партия же лидирует в 121 округе.

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