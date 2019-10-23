Дворец хивинских ханов передали от Национального банка Министерству культуры

CA-NEWS (UZ) - Дворец "Нуриллабай", являющийся частью цитадели Дишан-Кала и находящийся в распоряжении Национального банка, 22 октября был возвращён музею-заповеднику Ичан-Кала при Министерстве культуры Узбекистана. Об этом сообщает centralasian.org.

По словам чиновника, подтвердившего данную информацию, банк потратил 27 миллиардов сумов ($2,8 млн) на реконструкцию бывшего дворца хивинских ханов.

Дворец, построенный ханом Хивы Мухаммадом Рахимханом II (1845-1910), был отремонтирован Национальным банком и превращен в место банкетов для высокопоставленных гостей.

Заместитель директора Государственного музея-заповедника Ичан-Кала Максуд Абдурасулов приветствовал изъятие дворца Нуриллабай, одного из трех сохранившихся дворцов хивинских ханов, от Национального банка .

"Этот дворец был одним из самых привлекательных центров Хивы, куда всегда стремятся туристы. До этого здание находилось в распоряжении Национального банка, поэтому туристы не могли его увидеть. Известный, как место казни хивинского хана Исфандиара (1871-1918), этот дворец также является частью современного Узбекистана. Здесь проводился съезд Хорезмской народной республики - одного из основателей Республики Узбекистан", - отметил Абдурасулов.

Решением Кабинета Министров от 19 мая 2017 года здание было реконструировано за счет средств Национального банка. Согласно постановлению, возле дворца Нуриллабай были построены банкетный зал, амфитеатр, галерея и рестораны.

По словам чиновника, все это будет передано музею-заповеднику Ичан-Кала: «Цель состоит в том, чтобы оказывать услуги для туристов, пвышать туристический потенциал. Деньги, потраченные Национальным банком для Дворца Нуриллабай, можно было бы назвать спонсорской помощью. Однако, на основании специального приказа музей Ичан-Кала в течении 10 лет будет постепенно возвращать эти деньги...».

По словам эксперта по хорезмской синей керамики Григория Кадзаева, декоративные элементы внутри этого исторического памятника были повреждены во время приема иностранных гостей:

«Стены здания украшены красочными узорами, а потолок имеет визуальные изображения. Я увидел, что стены потерты столами, и узоры повреждены. Рисунки на деревянной части потолка отсырели. Здание должно находиться под постоянным наблюдением профессионального персонала музея. Сотрудники Нацбанка не справились с этой задачей», - отметил эксперт.

Заместитель директора музея-заповедника сказал, что дворец станет туристическим направлением.

Искусствовед из Узбекистана Акмал Ризаев отметил, что цитадель Дишан-Кала, в частности, дворец «Нуриллабай», нецелесообразно передавать полностью под индустрию туризма.

«Дишан-Кала - уникальное историческое место, образованное в конце 18 века. Это пространство было практически нетронутым даже в советское время. Это надо сохранить как можно в более оригинальном состоянии. ЮНЕСКО намерено исключить Шахрисабз из списка Всемирного наследия. Город почти исключён. Потому что исторический образ города был уничтожен современными строителями. Хиву не должна постигнуть та же участь», - отметил искусствовед.

Согласно туристическим путеводителям, строительство дворца Нуриллабай было начато в 1906 году хивинским ханом Мухаммедом Рахимхоном II и завершено в 1912 году.

В путеводителях, изданных туристскими фирмами, сказано, что строительство дворца-дачи «Нуруллабай» было начато в 1906 году Мухаммадом Рахим-ханом II. Строительство дворца было завершено в 1912 году.

Здание было построено знаменитыми мастерами Курёзом Бабаджаном и Худайбергеном-хаджи. Глинянные облицовочные плитки на стенах здания дворца-дачи «Нуруллабай» были сделаны мастером Ата-Шихом и его учениками.

Паркет и мозаичные камины внутри дворца были сделаны немцами-меннонитами, которые были высланы в Хивинское ханство. В Овальном зале внутри дворца в 1918 году был казнен последний хан Хивы Исфандияр-хан.