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  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Сестра президента Туркменистана запрещает досматривать фуры, направляющиеся в Узбекистан и обратно, - СМИ

CA-NEWS (TM) -  Четыре большегрузных автомобиля регулярно курсируют между Туркменистаном и Узбекистаном, пересекая пограничный пункт «Фараб-автодорожный» (на узбекской стороне — «Алат-автодорожный»).

Сопроводительные документы на эти автомобили, с пометкой «запрещено к досмотру», подписаны старшей сестрой президента Туркменистана Гульнабат Довлетовой. Подпись подтверждена печатью Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана, которое она возглавляет. Однако по данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», за этим обществом не числятся большегрузные автомобили.

Что перевозят транспортные средства в Узбекистан, и что везут обратно, туркменским таможенникам и их куратору из МНБ неизвестно. На обратном пути до административной границы между Лебапским и Ахальским велаятами грузовики, по поручению офицера из МНБ, сопровождают сотрудники дорожной службы полиции Лебапа.

По словам сотрудника таможни, работающим на пункте «Фараб-автодорожный», куратор из МНБ имеет право на досмотр любого транспорта, пересекающего границу. Но к этим четырем автомобилям он не подходит и не позволяет никому из таможенников и пограничников. Когда в его отсутствие новый сотрудник таможни решил проверить один из этих грузовиков, ему не позволили это сделать, а затем объявили строгий выговор и перевели с понижением в должности в Газачаг.

Скорее всего, не только Довлетова пользуется возможностью беспрепятственного прохождения таможенного контроля, отмечает издание.

По данным издания, в Дашогузе, из Туркменистана, через пограничный пункт «Дашогуз-автодорожный» (на узбекской стороне – «Шават-автодорожный») большегрузные автомобили с Ахалскими и Балканабатскими номерами вывозят дорогостоящую строительную технику Комацу (Komatsu), ранее принадлежавшую частным строительным фирмам, в том числе зарубежным.

Помимо этого в Узбекистан вывозятся цемент и другие стройматериалы, несмотря на нехватку цемента в Туркменистане.

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