«Репортеры без границ» призвали Казахстан освободить журналиста Батырбекова

CA-NEWS (KZ) - Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) призвала власти Казахстана аннулировать приговор журналисту Амангельды Батырбекову, которого казахстанский суд в прошлом месяце отправил за решетку на два года и три месяца, признав виновным в клевете.

В распространенном 22 октября заявлении RSF называет приговор Батырбекову очередным примером того, как страна «преследует» журналистов.

«Этот суровый приговор был вынесен по окончании судебного разбирательства, в ходе которого было допущено множество процессуальных нарушений», — говорит Йоханн Бир, глава отделения стран Восточной Европы и Центральной Азии, слова которого приводятся в заявлении RSF. Также по словам Бира, «если власти Казахстана хотят, чтобы их слова о реформах были восприняты всерьез», им следует декриминализировать деяния, связанные с деятельностью средств массовой информации.

Приговор Батырбекову, редактору газеты «Сарыагаш инфо», по обвинению в «клевете» и «оскорблении» суд в городе Сарыагаше Туркестанской области вынес 23 сентября. Суд признал его виновным в оскорблении местного чиновника образования в посте в Facebook’e c названием «Идиотизм в Келесе» («Келестегі кеңкелестік» — в оригинале на казахском языке) и обязал выплатить 2,1 миллиона тенге (около 5 300 долларов) в качестве компенсации заявленного ущерба. Журналист отверг обвинения и заявил, что подвергся преследованиям за критическое освещение событий, в том числе касающихся судьи, под председательством которого рассматривалось дело в отношении него.

На прошлой неделе стало известно, что RSF включил Батырбекова в список журналистов, которые заключены в тюрьму в связи с их журналистской работой. Базирующийся в США «Комитет по защите журналистов» (CPJ) 18 октября призвал власти Казахстана незамедлительно освободить журналиста Амангельды Батырбекова, снять с него все обвинения и предоставить возможность свободно и безопасно работать.