Глава МИД России объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии

министр иностранных дел России Сергей Лавров

CA-NEWS (CA) - Турецкая военная операция "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, далее все будет зависеть от отвода курдских сил, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Она прекращается, и все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, так называемый КОС", - приводит слова министра РИА Новости.

На брифинге для прессы Владимир Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом позволили выйти на «судьбоносные решения по Сирии», передает "Ъ".

«В результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе»,— прокомментировал итоги встречи господин Путин.

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира». Положение о патрулировании закреплено в подписанном меморандуме. По словам господина Эрдогана, российско-турецкое патрулирование начнется сразу после того, как курдские формирования отойдут за пределы 30-километровой зоны. На выход за пределы обозначенной зоны курдам дано 150 часов, отсчет которых начнется 23 октября в 12:00 по московскому времени.