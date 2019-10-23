РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 октября 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава МИД России объявил о прекращении военной операции Турции в Сирии
министр иностранных дел России Сергей Лавров
министр иностранных дел России Сергей Лавров

CA-NEWS (CA) -  Турецкая военная операция "Источник мира" на северо-востоке Сирии прекращается, далее все будет зависеть от отвода курдских сил, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

"Она прекращается, и все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу вооружений и отводу сил и средств курдских подразделений, о которых идет речь, так называемый КОС", - приводит слова министра РИА Новости.

На брифинге для прессы Владимир Путин заявил, что переговоры с Эрдоганом позволили выйти на «судьбоносные решения по Сирии», передает "Ъ".

«В результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе»,— прокомментировал итоги встречи господин Путин.

8PMIHeJXauUAorBls33eQtWBWA3ADH0T

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Россия и Турция договорились о совместном патрулировании к западу и востоку от места проведения операции «Источник мира». Положение о патрулировании закреплено в подписанном меморандуме. По словам господина Эрдогана, российско-турецкое патрулирование начнется сразу после того, как курдские формирования отойдут за пределы 30-километровой зоны. На выход за пределы обозначенной зоны курдам дано 150 часов, отсчет которых начнется 23 октября в 12:00 по московскому времени.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Афганистане создали военный спецотряд для защиты газопровода ТАПИ
  • Алишер Усманов попал в пятёрку рейтинга Forbes самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве
  • Компания Tetra Tech получила контракт на управление водоснабжением в Монголии на сумму $30 млн
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×